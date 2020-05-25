5/25-5/31｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

本周仍是四星逆行，會發生大事，人稱「國師」的星座專家唐綺陽用星象來預測，這周將會是「迥異於四個多月來的情勢，來到拐點」，人們會做出「帶有衝擊性的決定」；也充滿「回朔、檢討、懷舊」氣氛。她還預測大家「整個六、七月」都處在「衝突、對立」氛圍中，容易受傷害或看到人性黑暗面而感到無力。

木、土星逆行也正影響著社會動盪，並對個人與社會的連結有重大影響。唐綺陽舉例，像是木、冥逆魔羯意味著個人「事業面臨重新規劃」；政治或高層人士過去的作為受到檢討。土逆水瓶則影響與社群有關的問題被凸顯，如網路亂象不可小看，網軍攻擊、網路霸凌的應對策略。在大行星的逆行回顧之下，每個人都會發現自己的立場，選擇自己的認同，而後，各自形成「試圖震動架構的群」。

本周最重要的星象移動是水星，水星周五（5/29）進巨蟹，所以本周處於「水星雙子最後衝刺」，會有對立事件，像是「風起雲湧、對抗衝突」、媒體怪象、學生相關事件成關注焦點，而這場對分將橫亙六月。

本周就是「兩股勢力對峙」的開始，唐綺陽說，每個人都能在生活中感受這股撕裂，她舉例說明也許是認知不同、價值觀不同的兩方，溝通得很痛苦，或自己得選邊站；也可能是「發現有人跟自己做對、弄自己」，只好站起來捍衛，不得不然。

這場對立將橫亙六月，當中還有「逆行木、逆行冥合相」，唐綺陽說大家「整個六、七月」都處在「衝突、對立」氛圍中。六月下旬前水星孤軍面對，試著溝通、喊話，但力量薄弱。不過，她提醒，巨蟹方六月下旬起將有太陽加入，太陽象徵貴人、正當性、生力軍，使原本弱勢的一方開始反擊，得以抗衡。她指出，這段時間易引發內心的陰暗面，憂心家庭、國家等問題，容易傷感、憂鬱。

重要星象：木、土逆行，水星雙子最後衝刺，水星進巨蟹。

工作注意↓

雙子：注意年輕一輩的問題，以免被影響

天秤：足夠大膽，有躍進的機會

射手：適合處理據點或房租問題

水瓶：累到自己，想把事情做到最好

桃花注意↓

獅子：是同情還是愛情，要好好分辨

處女：出現對胃口的桃花，有機會靠近

天蠍：老夫老妻相處，盡在不言中

雙魚：可溝通討論，需要改進之處

財運注意↓

白羊：多勞多得，斜槓工作能賺更多

魔羯：要聰明理財，旁人指點可參考

健康注意↓

金牛：整頓筋骨，平衡身體狀態

巨蟹：注意情緒起伏，當心影響健康

(中時電子報)