桃園渴望園區內的「渴望村第三期」月前決定更換保全公司後，原來的保全公司被爆小動作不斷，除了莫名調走或開除住戶熟悉的員工，更指控社區總幹事把鑰匙交還住戶是「業務侵占」、報警告宋姓保全員「強制罪」，還揚言對社區管委會提出告訴。

聽聞富鄰控告董姓總幹事等三名前員工，住在渴望村第三期的一名律師相當同情，決定義務幫助他們打官司。該律師表示，保全公司接受客戶委託，進入社區是履行契約中的「義務」，富鄰卻當成是行使「權利」，根本是搞不清楚狀況，「例如我請人來修理水管，但我現在正在洗澡，叫你先不要進浴室，你卻跟我說修理水管是你的權利，硬要闖進來，這像話嗎？」

董姓總幹事將渴望村第三期社區管委會辦公室鑰匙交還住戶，卻讓富鄰董事長鄭一鳴震怒，在LINE中嗆聲提告強制罪及業務侵占。（圖／讀者提供）

談起遭老東家提告，董姓總幹事不平地說，原本認為富鄰及居民有著一份情誼，想要居中當溝通橋樑，豈料把社區辦公室鑰匙交還給住戶後，卻被富鄰控告「業務侵占」，真覺得熱臉貼冷屁股，「沒想到公司會這樣對我！」

本刊記者致電富鄰公司，對方表示相關事件已進入司法程序，「若有疑問去問法院」，且不願表明自己的身分及頭銜。

桃園市政府都發局建管處則表示，渴望村第三期與富鄰的紛爭，牽涉不同的法令。由於以管委會名義發文，所以公文才派發至建管處；然而，建管處沒有介入雙方合約爭議的法源依據，因此才建議管委員自行循司法途徑解決爭議，目前已將陳情書轉發給勞動局及警察局。

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(中時電子報)