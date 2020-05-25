宋姓保全員則說，他在渴望村第三期服務五年，三月三十一日晚上突然接獲富鄰通知，要他隔天一早到桃園市區的總公司上班，「我家住在關西，本來上班只要花十分鐘車程，總公司距離我家三十五公里，每天通勤來回得花二小時，說什麼是因為我做不好，如果我做不好，為什麼之前讓我在同一個地方服務這麼久？」

王姓祕書表示，富鄰未能與渴望村第三期續約後，她與董、宋三人受到社區邀請，決定留下來續任，豈料依規定向富鄰提出離職申請後，就突然被調到總公司上班，後來還發現富鄰將她的酬勞「高薪低報」，「他們（富鄰）甚至誣賴我私下仲介其他廠商取代他們，藉此開除我，我在富鄰服務了五年，卻換來一次次傷害。」

渴望村第三期管委會主委許勝雄痛批，富鄰競標不成，就報復住戶、惡整員工。

面對富鄰的種種小動作，渴望村第三期社區管委會發函桃園市政府，希望市府能要求富鄰遵守相關法規，市府卻回覆表示，住戶與富鄰的爭議屬於私領域，要雙方自行循司法途徑解決。

一位渴望村第三期住戶氣憤地說，保全公司與住戶間出了問題，主管機關本來就應該檢視是否有違法的情況，至少也該公正地居中調處，「怎麼會叫住戶自己去打官司，這樣子要政府做什麼？難道桃園市政府有意包庇富鄰？」

本刊記者致電富鄰公司，對方表示相關事件已進入司法程序，「若有疑問去問法院」，且不願表明自己的身分及頭銜。

桃園市政府都發局建管處則表示，渴望村第三期與富鄰的紛爭，牽涉不同的法令。由於以管委會名義發文，所以公文才派發至建管處；然而，建管處沒有介入雙方合約爭議的法源依據，因此才建議管委員自行循司法途徑解決爭議，目前已將陳情書轉發給勞動局及警察局。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)