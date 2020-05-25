近期「台日友好」的風氣，從防疫一路延伸到戲劇產業，台灣公共電視（公視）與日本放送協會（NHK）首度攜手製作電視劇《路～台灣Express～》，找來炎亞綸、邵雨薇、梁正群等台灣演員參與，日本知名女星波瑠則擔任女主角，場景橫跨台日兩地。該劇5月中播出後，竟爆出台灣劇組工作人員仍未收到薪資，身為台灣製作方的公視與天馬傳播卻互踢皮球，不願意對此事負責。

改編自吉田修一小說的電視劇《路～台灣Express～》（《路》劇），描寫四段隨台灣高鐵興建而展開的台日情誼，五月十六日於台日兩地同步播出，全劇共三集。除了炎亞綸與日本當紅女星波瑠在劇中展開尋愛之旅，還集結許光漢、邵雨薇、井浦新及高橋長英等人氣演員。

超高人氣的「國民男友」許光漢也現身《路》劇，飾演邵雨薇的弟弟。（圖／公視提供）

不料，《路》劇風光登場後，竟爆出欠薪風波，台灣的劇組人員至今仍領不到錢。據悉，該劇在拍攝時，經費就已出現狀況，期間更一度陷入停擺。

對此，台灣製作方公視和天馬傳播，面對責任歸屬問題互踢皮球，天馬傳播的劇組人員更在臉書抱怨「錢不還就算了，連辛苦的過程還被否認。」並不滿當初拍攝時「整個製片組都被拔掉」，諷刺地表示「想知道一人製作部（製片組）怎麼拍片？」此外，爆料的劇組人員對於拍攝期間，台、日工作人員遭受不平等待遇的情形，也相當不滿。

《路》劇因找來有「晨間劇女神」之稱的波瑠挑大梁演出，加上疫情期間台日友情加溫，該劇播出後有不小的迴響，首集在台灣的收視率為○．九七，最高收視落在飾演日式酒店小姐「Yuki」的邵雨薇，與客人井浦新互相聊天取暖的片段。邵雨薇詮釋溫柔的傾聽角色，演出頗受好評。

邵雨薇在《路》劇中完美詮釋溫柔的日式酒店公關，與客人井浦新聊天取暖的片段，是目前收視最高點。（圖／公視提供）

影帝級的日本演員井浦新，對邵雨薇和梁正群相當欣賞，談及梁正群時，更大讚「演出非常精湛，眼神細微的表情，好像可以跟他做出心靈上的交流。」井浦新回到日本後，還主動追蹤梁正群的IG，讓他受寵若驚。

台日兩大電視台首度攜手合作，兩地演員也因戲結緣，相當難得，如今卻因積欠薪資蒙上一層陰影，實在可惜。對此，公視回應：「《路~臺灣Express~》為NHK與公共電視合製之戲劇，公共電視已完成合約中全部帳款支付之義務。關於製片組部分人員主張薪資未支付，由於該組人員為天馬委託，皆與天馬傳播簽訂合約。國際合製帳務核銷確實繁複，台日雙方影視工作文化與方式亦不盡相同，為使本劇順利播出後製工作繁多，關於仍在核銷對帳之費用，公共電視將持續協助天馬一一釐清就位。」至於天馬傳播則電話無法接通，至截稿前未能取得回應。

安娜李、楊烈、炎亞綸、邵雨薇和梁正群出席《路》劇首映，暢談與日本團隊拍戲的趣事。（圖／公視提供）

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(中時電子報)