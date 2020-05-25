靠著擺攤賣炭烤香腸撐起一家的香腸老夫妻，在接連經歷么兒癱瘓、香腸伯罹癌、長男、長女相繼離世後，仍不向命運低頭。悲慘的故事讓不少民眾相當動容，主動釋出善意要捐款幫助香腸伯一家，但香腸伯堅持不收善款，因為他們始終認為，自己雖然老了一點，但手腳還算俐落，希望民眾將錢捐給更需要的人，但仍有顧客不捨老夫妻的遭遇，以行動支持夫妻倆。

香腸伯的小攤子才剛「開烤」，就有吸引不少民眾前來購買，攤車上小小的2個爐火，勉強得以應付絡繹不絕的顧客，香腸伯翻動香腸的雙手從沒停過，工作量讓年邁的夫妻倆都相當吃力，而他們年僅19歲的小孫子相當不捨，高中畢業後自告奮勇幫忙烤香腸，這一烤就是一年多。「我知道他們明明有時候已經撐不下了，還會硬撐，我看了很心疼。」小孫子忍受高溫、油煙只為了讓祖父母能夠休息，他說，「陪伴祖父母的時間變多，祖孫的感情也升溫。」

香腸伯有不少常客天天報到，均表示相當敬佩香腸伯夫妻拒絕捐款、堅持自食其力的精神。（圖／本刊攝影組）

老夫妻的炭烤香腸和故事吸引許多顧客慕名上門，在地的陳小姐表示自己每天載完兒子放學一定會繞到城隍廟買香腸，一買就是好多年，也漸漸的與老夫妻倆熟識，每次見面便會話話家常，她表示：「我覺得從他們身上看到台灣人的草根精神，我很佩服。」

另外一位從事餐飲外送的黃先生，長期關注他們，知道夫妻倆不接受外界捐款，便以行動支持，每天在夫妻倆收攤前將當天所有的香腸全部買走。香腸嫂告訴記者：「我還好手好腳的，要靠自己賺錢。」瘦弱嬌小的骨子裡一身傲氣，如同冬天裡的梅花堅貞不屈。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)