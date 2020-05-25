擺攤賣炭烤香腸快一輩子的香腸夫婦，過去也曾有過美滿的家庭生活，但接連的無情打擊，卻硬是拆散了他們的家庭。長男、長女因罹患肺癌、腦癌相繼離世，家裡只剩小女兒和癱瘓的小兒子，為了照料癱瘓26年的么兒，老夫妻擺攤時也帶著兒子一起，他們不曾奢望有退休的一天。

香腸嫂告訴我們，26年前年僅19歲的兒子正值意氣風發的時候，找到了一份穩定的工作，卻在某天要去工作的途中，意外出了車禍，導致下半身終身癱瘓，為了搶救兒子，夫妻倆散盡家產，但還是沒能將兒子治癒，現年45歲的么兒，只能咿咿呀呀的發出聲音表達意見，生活起居全靠年邁雙親。

么兒歪著頭看著香腸嫂，她投以憐愛的眼神回應，彷彿在告訴兒子：「不管你到幾歲，永遠都是我最愛的孩子。」照顧癱兒26年，心思無時無刻都只能在兒子身上，但她不覺得辛苦，反認為長年不良於行的兒子才是辛苦。

老夫妻擺攤直至半夜，收完攤後香腸伯用改裝攤車載著妻子與兒子回家。（圖／黃威彬攝）

記者詢問小兒子，知不知道父母很愛他？他靦腆的笑著點點頭，一旁的香腸嫂紅著眼眶，「那你有沒有很愛爸媽？」他想了一會兒，用盡全身的力氣，更猛力地點頭，老母親泛著淚，用顫抖的雙手環抱兒子，香腸伯在遠處看著，雖然3人都沒有以言語表達，但空氣中卻裝載著滿滿的愛意。

擺攤的8個多鐘頭裡，老夫妻一刻不得閒，晚間11點多，街上攤販皆已熄燈打烊，老夫妻才正要準備收攤，香腸伯澆熄木炭、刷烤網，香腸嫂整理環境、收拾食材，默契十足。香腸伯最後推著兒子，將他放上改裝的小攤車上，香腸嫂坐在一旁，他笑著說：「我們今天要早點回去，我牽手明天要開刀。」一家人揮著手道別，香腸伯騎著攤車搖搖晃晃上路，車上的小燈在漆黑的街道上散發著幸福的光。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)