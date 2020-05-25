台灣地區今天清晨6:31分發生規模5.2地震，震央在臺灣東部海域，深度18公里。宜蘭震度最大，有4級。花3北2投2中2竹2桃2彰2苗1嘉1雲1。

根據氣象局，各地震度分別如下：

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：南澳、武塔、蘇澳

3級：澳花、冬山、牛鬥、宜蘭市、大同

2級：內城、龜山島、頭城、南山

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：和平

2級：太魯閣、西寶、花蓮市

1級：秀林、鹽寮、銅門、水璉、西林

● 新北市地區最大震度2級

2級：雙溪、新北市

1級：三貂角、五股

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山

1級：日月潭

● 臺中市地區最大震度2級

2級：德基

1級：梨山、烏石坑、霧峰、梧棲

● 臺北市地區最大震度2級

2級：信義區

1級：木柵

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：關西

1級：五峰、峨眉、竹北市

● 桃園市地區最大震度2級

2級：新屋

1級：三光、桃園市、中壢

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：員林、大城

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：南庄、鯉魚潭、苗栗市、三義、竹南

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山、番路

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、水林

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

(中時電子報)

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