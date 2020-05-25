彩券一張在手，希望無窮！威力彩截至今（25日）為止，已經連槓29期，預估頭獎獎金可望上看5.4億。命理師湯鎮偉於節目上分析一周（5/23～5/29）12生肖的整體運勢，其中3生肖「豬、兔、羊」可能會財氣充沛，得財順利，其中又以屬「羊」的人財運旺中之旺。

5/21出爐的威力彩第109041期開獎結果如以下，第一區中獎號碼為24、07、35、04、27、33，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎、貳獎皆摃龜。今天 （25日）又將開出獎號，高額頭獎引發話題！

命理師湯鎮偉在節目《命運好好玩》分析（5/23～5/29）的12生肖整體運勢，他指出「猴、鼠、龍」運勢4顆星，職場吉運，可大顯身手，宜多開發客戶。「蛇、雞、牛」運勢3顆星，則是會得到貴人鴻運。「虎、馬、狗」運勢1顆星，須注意是非紛擾，小心禍從口出；還要注意病從口入。「豬、兔、羊」運勢5顆星，財氣充沛，得財順利，其中又以屬「羊」的人財運最順，是旺中之旺。

(中時電子報)