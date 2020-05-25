王淺秋指高雄人易被煽動！罷韓團體：別裝受害者

高雄市長韓國瑜罷免案即將在6月6號登場，2前新聞局長王淺秋日前上廣播節目坦言，韓國瑜目前情形確實很危險，甚至脫口「高雄人容易被煽動」這句話，引發外界爭議。對此，有網友認為王淺秋分析沒錯啊，這確實是南部人普遍的性格！

王淺秋22日下午接受POP Radio《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪，談到罷韓議題，王淺秋直言，「的確是非常的危險！」王更強調為什麼自己會有這樣的感覺，因為台北跟高雄的人真的是完全不一樣，高雄的感受跟口氣，甚至更容易被煽動的可能性更高。

對此，有批踢踢網友贊同王淺秋的看法，直言「基本上王跟我的觀察一樣，這確實是南部人普遍的性格，只是不好說那麼白，王這麼分析其實沒有錯，不是韓國瑜讓高雄人丟臉，高雄人不自我反省，都會選出不適任的人當市長」，但也有網友指出，「那時韓流就是這麼紅，北部人搞不好比南部人還瘋，我家最後一星期就一直接到北部各個親戚打來拉票」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

還有網友認為，「唉！民進黨支持者太死忠，因為你們的死忠妨礙高雄正常發展，顏色大於理性。真是可憐」、「高雄人没眼睛，真是太可惜自作自受」、「民進黨一堆人背信忘義，蘇貞昌騙神明就算了，當年立委時跑去選台北縣長，也說是為了台北縣好，可是我們台北人不會想要罷免啊！你們高雄人沒水準吧容易被帶風向，而且被煽動的高雄人，喜歡貪污的市長，還喜歡嫖妓的議員，脫褲子的大港開唱，這點真的是沒出息呀」！

網友留言。（摘自中天新聞Youtube）

對於王淺秋的指控，台灣基進表示，「請不要加害者假扮受害者，我們民主的崩壞，我們的市政崩壞，我們的市長背信忘義，這麼嚴重的事情，在淺秋的嘴巴裡，好像變成了一些雞皮蒜毛的小事」。

(中時電子報)