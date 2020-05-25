錯過花襯衫 張上淳運動服與妻子十指緊扣 馬路口放閃

防疫五月天逛墾丁大街，但注意到了嗎？少了一位重要成員，就是每回負責解答醫學難題的張上淳張教授。中天新聞週日上午獨家直擊，他跟太太雙手十指緊控放閃，出現在大安森林附近壓馬路，夫妻兩人穿著運動衫，跟指揮官陳時中在墾丁穿的花襯衫有異曲同工之妙，至於為何無法跟著一起出遊，張上淳也解釋，原來他的正職是台大醫院副院長，行政職累積工作太多，得趕緊消化。

張上淳陪妻子壓馬路。（圖／中天新聞畫面）

一身休閒服，右手跟太太雙手十指緊扣，直到在馬路口等紅綠燈才放開，巧的是，夫妻兩人雙手插腰姿勢彷彿心有靈犀的對照組，簡直一模模一樣樣，而這位在大馬路上公然放閃的男子，正是現在最夯的防疫五月天成員，指揮中心的專家小組召集人張上淳。

只見張上淳左手提著白色袋子，右手緊緊牽著太太胡芳蓉，兩人都是休閒打扮，妻子穿著大紅上衣，搭配粉紅布鞋，張上淳同樣輕鬆，穿著藍白相間休閒服，西裝褲搭白布鞋，就這樣與太太出門逛街，也錯過了全國矚目的兩天一夜屏東行，無法穿著花襯衫跟阿中部長逛墾丁大街。

（圖／中天新聞畫面）

指揮中心專家小組召集人張上淳：「覺得還是學校被我耽誤得太多事情，對學校不太好，所以有跟部長請假。」

原來張上淳身兼多職，不只是台大醫師，還是台大醫院副院長，曝光度最高的指揮中心召集人卻是義務職，而他的妻子胡芳蓉教授也是台大醫院前副院長，家人對他的重要性不言而喻。指揮中心專家小組召集人張上淳：「確實是很少時間陪家人，今天早上抽空就陪夫人，在住家附近走一走。」

五月天南部合體，無法「四加一」，獨家直擊捕捉到野生張教授，而他事後也大方受訪，侃侃而談，缺席屏東行會不會有遺憾呢？指揮中心專家小組召集人張上淳：「希望讓民眾安心，其實在台灣社區是非常安全的，也不是部長真的想去玩吧。」

指揮官遠在國境之南，留守台北的張教授難得跟教授夫人，抽空度過清閒上午，也向同伴溫馨喊話空中合體，謝謝所有防疫功臣以及國人通力合作，守住台灣。

(中時電子報)