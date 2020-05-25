台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)，為期二個月執行買回庫藏股的期限已經屆滿，實際買回庫藏股6,329張，總金額為9,974萬元，執行率達63.3%，考量股價已回升，為尊重市場機制，故此次庫藏股未執行完畢。

榮剛此次買回之庫藏股占公司已發行股份的1.36%，平均每股買回價格15.76元，將在未來陸續轉讓給員工。

榮剛表示，公司近年全力擴展高毛利的航太、能源、油氣等三大領域，帶動營運回到穩健成長軌道，唯受新冠肺炎疫情擴大蔓延影響，全球金融市場劇烈變動，為展現對未來營運前景的信心，同時兼顧維護股東權益，於3月下旬啟動庫藏股買回機制，預計買回庫藏股10,000張，每股買回價格區間為9.91-24.58元，於5月22日已屆滿執行，執行率63.3%，總金額為9,974萬元，平均每股買回價格15.76元。

榮剛指出，買回庫藏股是展現公司對未來成長深具信心，未來將把這些買回股票陸續轉讓給員工，將有助強化員工對公司的向心力。此外，若從公司執行庫藏股期間的資本市場表現來看，此舉也達到了維護股東權益之目的。

(時報資訊)