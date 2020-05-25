今天各地多雲可見陽光、白天悶熱，南部、東半部有局部雨，其他地區午後有雷陣雨。氣象局表示，周二晚間到周三(5/26、27)西南風較強、降雨顯著，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生。周四(5/28)上半天西南風仍強，天氣不穩定，下半天起西南風強度減弱，影響一週左右的滯留鋒面在周五(5/29)宣告結束。

氣象局資料顯示，周二白天鋒面緩慢接近，中南部易有對流移入，下起短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有小雨，午後熱力作用加成，山區雨勢較大。周二晚起至周四滯留鋒面影響，天氣不穩定。其中周二晚間及周三西南風最強、雨最大最劇烈，降雨集中在西半部、東北部，有局部大雨發生機率，花東也有局部雨。雖然降雨訊號不如前幾天的豪雨強烈，但連日降雨土壤含水量已高，仍有致災風險。

氣象局說，周五至周日（5/29、31）鋒面遠離，另一個較不穩定的低壓區位於長江流域，臺灣附近吹西南風，影響一週左右的滯留鋒面終於結束。本周高溫28~32度，低溫23~26度，僅周三整天降雨，高溫降至27~29度。

中視新聞

(中時電子報)