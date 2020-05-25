中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(中)穿上花襯衫，出訪國境之南屏東，屏東縣長潘孟安(右二)陪同。(資料照,林周義攝)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日晚間南下墾丁，邊巡視邊旅遊，宣傳「防疫新生活」，陳時中身旁則跟著屏東縣長潘孟安，因此讓許多網友氣炸，認為屏東現在有許多地方還在淹水，潘竟跑來迎接陳時中。對此，名嘴羅友志質疑，若照片換成「陳時中+韓國瑜」，然後高雄淹水還沒退，會是怎樣？他感嘆表示，這就是「政治現實、民眾素質、網軍威力」。

為示範防疫樂活遊，並推動國旅，陳時中日前以花襯衫現身墾丁街頭，肯定大眾的配合，才能讓台灣的防疫做得成功。陳表示，要非常驕傲說「咱台灣人就是有氣質」，靠著氣質，台灣的防疫才會做的成功，因此要高呼「我台灣我驕傲」。然而，不少網友看到潘孟安跟在陳時中身旁，痛批「屏東還有地方淹水，他怎麼在這裡？」

對此，羅友志在臉書感嘆表示，這就是「政治現實、民眾素質、網軍威力」。他說屏東淹水還在努力復原，潘孟安縣長可以跟陳時中黏緊緊，叫「宣傳觀光」。羅友志反問，如果這張照片換成「陳時中+韓國瑜」，然後高雄淹水還沒退，媒體標題會變成什麼？此外，若是馬英九，八八水災時候，去85大樓、六合夜市宣傳觀光呢？

網友則紛紛表示「造神活動可以結束了！真的厭煩了」、「屏東縣長居然也跟著？水災不重要」、「兩套標準」、「做秀過頭了，功高震主很危險」。不過也有網友表示「所以淹水了諸如防疫等事項就不重要了？如果不是淹到有急迫的生命財產安全疑慮，不能先交給專業的局處室先行處理？」、「淹水就淹水，縣長跟時中部長的行程是早就訂好的事 不要混為一談」。

(中時電子報)