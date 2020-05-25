巴西新冠肺炎疫情迅速蔓延

新冠肺炎疫情重創巴西，如今這南美國家的確診人數超過35萬，僅次於美國，而死亡人數也突破2.2萬人。

據CNN新聞網與《紐約郵報》（New York Post）24日報導，白宮周日宣布，任何想要入境美國，但前14天曾去過巴西的非美國公民將不得入境。美國總統川普說：「想要從巴西進入美國的新冠肺炎患者可能不知不覺造成傳染，威脅我們的運輸系統，基礎設施和國家安全。」

他強調，為了美國的利益，他決定採取行動，限制所有在要進入美國前14天曾去過巴西的外國人入境。

(中時電子報)