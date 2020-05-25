新冠第2 美拒14天內曾赴巴西者入境 08:032020/05/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西新冠肺炎疫情迅速蔓延，確診與死亡人數迅速攀升，圖為掘墓人全身穿著防護裝備，在位於聖保羅市東區，也是拉丁美洲最大的美麗村（Vila Formosa）公墓埋葬新冠死者的畫面。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西新冠肺炎疫情迅速蔓延 新冠肺炎疫情重創巴西，如今這南美國家的確診人數超過35萬，僅次於美國，而死亡人數也突破2.2萬人。 據CNN新聞網與《紐約郵報》（New York Post）24日報導，白宮周日宣布，任何想要入境美國，但前14天曾去過巴西的非美國公民將不得入境。美國總統川普說：「想要從巴西進入美國的新冠肺炎患者可能不知不覺造成傳染，威脅我們的運輸系統，基礎設施和國家安全。」 他強調，為了美國的利益，他決定採取行動，限制所有在要進入美國前14天曾去過巴西的外國人入境。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #美國 #入境 #巴西 #確診 #死亡 #14天 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸新冠肺炎未平息？ 專家：各地偶發確診將成常態 10:272020/05/21 財經 小心粉紅色眼睛！醫：新冠病毒「這能力」比SARS強太多 17:452020/05/21 生活 沒比賽好悶 體育署辦奧運模擬賽 15:302020/05/22 體育 女散布新冠肺炎假訊息 緩起訴法制教育2小時 17:442020/05/22 社會 馬來西亞首相今起居家隔離14天 21:442020/05/22 國際 英要求入境旅客隔離14天 引發航空業反彈 23:462020/05/22 財經 服羥氯喹19年女子確診新冠病毒：川普讓人抓狂 23:112020/05/22 兩岸 防護衣下內衣全曝光 女護士有望發一筆 00:012020/05/23 國際 英要求入境旅客隔離14天 航空業強烈反彈 04:102020/05/23 全球財經 染疫數排名全球第2 俄羅斯與巴西呈現拉鋸 18:352020/05/23 國際 國際熱門新聞 左手還錢右手拿 梅根哈利被罵翻 - 國際 18歲少女曝7年性奴生活！父一周洩慾3次 「懷孕6月被逼墮胎」折磨到死 - 時事 全球聚焦》阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 - 國際 阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 - 國際大事 - 中國時報 美艦首次以高能雷射擊落無人機 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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