高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，罷免活動從23日開跑，如今挺韓與罷韓之間的交鋒也日趨激烈。有一名網友在臉書上表示，韓市長領導下的高雄巿政府，是全國最強最棒的行政團隊，他還曝光韓市府團隊5大特色，並希望大家可以珍惜這麼好的市政團隊。

一名網友在臉書社團《韓國瑜市長後援會》裡PO文表示，韓國瑜領導下的高雄市政府，是全國最強的行政團隊，而且效率遠勝中央政府團隊。並列舉了韓市府團隊的5大特色： 1.不貪污。2.不炒土地。3.不包工程。 4.傾聽基層的聲音5.市民反映的問題，會獲得相關單位的重視並即時處理。他也指出，市政團隊每個人，都有一個相同的信念，那就是全心全力為高雄市政打拼。

這名網友還說，現在高雄在韓市府帶領下正在往好的方向發展，但卻受到一些野心政客的阻撓。他很懷疑，這些一心只為利益，還想摧毀市政團隊的人，到底有誰會想支持，並希望大家能發揮良知良能，選擇自己想要的未來。他呼籲，6月6日反罷韓，請大家按照韓市長的指示不要去投票，並請有時間的朋友幫忙監票以及多分享韓市長的理念。

韓市府團隊。(取自臉書)

(中時電子報)