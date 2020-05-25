台灣證券交易所將於6月2日、3日及4日舉辦第2季上市公司業績發表會，共邀請敦泰(3545)等6家上市公司參加，本次特別以半導體及航運產業為主題，而為因應防範新冠肺炎疫情，避免增加群聚風險，將採線上直播方式舉辦，不開放投資人現場參與。
上市公司線上業績發表會場次分別為：6/2敦泰、台驊投控(2636)；6/3建新國際(8367)、十銓(4967)、義隆(2458)；6/4長華(8070)。
(時報資訊)
台灣證券交易所將於6月2日、3日及4日舉辦第2季上市公司業績發表會，共邀請敦泰(3545)等6家上市公司參加，本次特別以半導體及航運產業為主題，而為因應防範新冠肺炎疫情，避免增加群聚風險，將採線上直播方式舉辦，不開放投資人現場參與。
上市公司線上業績發表會場次分別為：6/2敦泰、台驊投控(2636)；6/3建新國際(8367)、十銓(4967)、義隆(2458)；6/4長華(8070)。
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