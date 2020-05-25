小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（25日）財經重點。

【1】港版國安法衝擊 台灣有機會 吸引香港熱錢

港版國安法即將表決過關，預期美方會有回應，市場波動度升高。惟花旗環球證券、凱基投顧等對台股後市不再抱持全然悲觀，後者更認為最壞情況已過。法人更指出，台港股市連動性不高，僅金融股往來密切，目前外資持股金融股市值約1.18兆元，占總持有台股市值13.3兆元約9％。

【2】政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000

振興券規劃進入最後階段，最快本周拍板。據了解，行政院大幅簡化領取方式、鬆綁使用範圍限制、擴大折扣優惠幅度，擬規劃每人支付1千元換取3千元振興券，相當於打33折，亦即人人皆可領到政府加碼發放的2千元，不排富，大手筆斥資逾400億元點火內需消費力道，行政院6月初公布細節，7月暑假上路。

【3】Mini LED應用廣 晶電董座李秉傑 唱旺LED產業

晶電（2448）即將召開股東常會，董事長李秉傑在致股東報告書中指出，今年LED產業仍處產能過剩狀態，但是LED微小化的技術陸續看到成果，因此LED產業仍有潛在發展機會，李秉傑預估，今年晶電LED晶片出貨量將達6,892億顆。

【4】法人追捧 15檔逆勢突圍

大陸人大提出港版國安法，港股恒生指數22日暴跌5.56％，台股也籠罩在台海安全陰影，順勢創高拉回技術性修正，惟防疫概念股未受股價壓回影響，包括國光生（4142）、盛弘（8403）等15檔個股股價逆勢突圍。

【5】大摩評特斯拉 像20年前的蘋果

摩根士丹利資深分析師休伯蒂（Katy Huberty） 近日在投資人報告中指出，電動車巨擘特斯拉（Tesla）與蘋果公司間的相似度越來越高，「特斯拉在創新方面就像20年前的蘋果」，同時建議該公司應聘用能幹的營運長，才能協助執行長穆斯克（Elon Musk）持續壯大公司。

(中時電子報)