新光金(2888)董事會通過第1季財務報告，單季合併稅後淨利較66.7億元，每股盈餘為0.53元，總資產規模約4兆元，年成長5.8％，合併股東權益為1497.2億元。

子公司方面，新壽初年度保費205.2億元，市占率為8.1％，其中外幣保單初年度保費佔整體初年度保費比重提升至70％，負債成本較去年底降低2 bps至3.95％，投資方面年化報酬率約4.4％，第1季合併稅後淨利約56.5億元。

新壽為使財務報表能提供更可靠且攸關資訊，董事會通過會計政策變更投資性不動產之後續衡量由成本模式改採公允價值模式，追溯至今年1月1日投資性不動產採用公允價值衡量後將增加新壽資產約535億元及淨值約468億元，擬制性4月淨值資產比將逾4.7％，但尚須經主管機關核可後始可認列。

新光銀行第1季合併稅後淨利約13.3億元，利息淨收益及手續費淨收益均較去年同期成長，股東權益穩定提升至667.4億元。第1季放款餘額為6,138億元，較去年底增加90億成長約1.48％，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.19％及663％，皆優於去年底。

元富證券經紀業務穩定成長，第1季經紀手續費收入約7.3億元，年成長50％，惟受到金融市場劇烈震盪影響下，自營部位產生未實現評價損失，第1季合併稅後虧損約3.5億元，股東權益約232.8億元。

(時報資訊)