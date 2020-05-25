美中緊張局勢延續，美國商務部突襲宣布，由於違反人權及威脅美國國家安全，新增33家中國企業和機構至美國實體清單，上周五(5/22)美股漲跌互見，終場美股四大指數漲跌幅-0.04%至+0.63%，其中以費半數最為強勢，台積電ADR下跌1.87%。

台股量增下殺，短線不利多方，後續上漲須量增，下跌須量縮。目前下檔支撐為季線(約10,444點)附近，上檔壓力為前波高點(約11,039點)附近。KD再度向下死亡交叉，短線上須提防回測季線。

中美爭端越演越熱，全球股市再度遭遇壓力，台股上周五(5/22)加權指數一根中黑棒再度跌破年線，技術面型態上偏弱勢，有回測季線的壓力，加上美國對於華為禁售將擴大及月底MSCI季度調整等變數，操作上建議不追高靜待拉回量縮止穩後再挑選Q1季報成長股或下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意CIS、設備檢測、生技、食品、高殖利率股。

(時報資訊)