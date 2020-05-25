桃園市的「龍潭渴望園區」是國內第一個由民間自主投資開發的園區，園區內的「渴望村第三期」盡是獨棟別墅，近日社區管委員會決定更換保全公司後，原來的保全公司被爆小動作不斷，除了莫名調走或開除住戶熟悉的員工，還揚言對社區管委會提出告訴。

位於桃園市龍潭區的「龍潭渴望園區」，占地一百七十二公頃，由「宏碁集團」打造，是國內第一個由民間自主投資開發的園區，也是一個結合「生活、生產、生態」的多功能園區。其中，園區內的「渴望村第三期」均為獨棟美式風格別墅，由於三面都是陡坡，只有一面能夠進出，還有保全「鎮守」這個唯一的出入口，可說是極為隱密。

經營補教業有成的富鄰公司負責人鄭一鳴，政商人脈廣闊，曾多次邀請桃園市長鄭文燦出席公司活動。（圖／翻攝自鄭一鳴臉書）

渴望村第三期距離新竹科學園區的車程約半小時，住了不少注重隱私的台積電、聯發科等電子大廠的高階主管，還有律師、醫師等專業人士。該社區的保全工作，原本由在桃園頗富盛名的「富鄰保全」及「富鄰大廈管理公司」（富鄰）負責，如今卻與渴望村社區第三期管委會撕破臉互控。

本刊調查，涉足物業管理及保全業務的富鄰，擁有許多高級社區客戶。負責人是經營補教界有成的鄭一鳴，外傳他與不少政治人物交好，去年尾牙還請到桃園市長鄭文燦助陣；此外，富麟更聘僱不少退役軍人，更請到前副參謀總長中將馬自勇擔任總經理。

本刊記者致電富鄰公司，對方表示相關事件已進入司法程序，「若有疑問去問法院」，且不願表明自己的身分及頭銜。

桃園市政府都發局建管處則表示，渴望村第三期與富鄰的紛爭，牽涉不同的法令。由於以管委會名義發文，所以公文才派發至建管處；然而，建管處沒有介入雙方合約爭議的法源依據，因此才建議管委員自行循司法途徑解決爭議，目前已將陳情書轉發給勞動局及警察局。

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(中時電子報)