名人堂球星巴克利(Charles Barkley)又在廣播節目上感嘆，他可能永遠無法與昔日好友麥可喬丹(Michael Jordan)和好了，這都要怪他的大嘴巴。喬丹經營山貓隊(黃蜂)面臨困境的時候，巴克利批評喬丹不是一個適任的管理者。

巴克利說：「我不覺得當時我有說很重的話，我只是叫他不要再任用一些馬屁精。事實是當你成名之後，在你身邊撈好處的人都不會跟你講真話。我是喬丹的老友，所以我要講真話。」

從那之後過了8年，喬丹再也沒跟巴克利說過話。最令巴克利最不爽的是「禪師」傑克生(Phil Jackson)也用一模一樣的話批評過喬丹，但喬丹還是跟傑克生保持良好關係。

ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)說：「以我對喬丹的了解，他可以接受你當面跟他說任何事，但你身為他的好友，卻背著他在廣播節目說他壞話。喬丹也能接受你事後的解釋，換成我就會先打電話跟喬丹談過，但這些巴克利都沒做到。」

巴克利自認沒做錯，「他有我的電話，他可以打給我。」兩人都堅持要對方先陪話，20多年的交情就這樣散了，在旁人看來也覺得可惜。其實老巴不只一次批評喬丹，早在喬丹巫師隊時期(2001年)就開酸，當時已生出裂痕。

(中時電子報)