「渴望村第三期」社區管委員會決定更換保全公司後，原來的保全公司被爆小動作不斷，除了莫名調走或開除住戶熟悉的員工，還揚言對社區管委會提出告訴。面對保全公司的鴨霸舉動，社區管委會陳情桃園市政府，豈料桃園市政府竟要住戶「自己解決」，管委會氣得出面怒轟：「桃園市政府沒有善盡行政管理的責任，有包庇保全公司之嫌！」

富鄰與渴望村第三期簽訂的合約，在今年四月底到期，因富鄰要求漲價，管委會決定不直接續約，重新公開招標。三月間，渴望村第三期重新招標保全業務，富鄰得知未獲選後，展開一連串小動作；四月一日，富鄰的協理、前憲兵士官李世泓「進場」取代一名宋姓保全員時，遭幾名住戶反對，他卻堅持要「執行公務」，還當場報警控告宋姓保全員涉嫌強制罪，要求警方帶回偵訊。據悉，李世泓就是之前帶著小三參加官方聯合婚禮的「花心憲兵」。此外，富鄰把原先派駐渴望村第三期的董姓總幹事、王姓祕書調離現職，並加控兩人業務侵占。

報警抓宋姓保全員的富鄰協理李世泓，曾因與小三高調參加聯合婚禮，被媒體稱為「花心憲兵」。（圖／翻攝自《中天電視》）

渴望村第三期社區管委會則收到富鄰寄發的存證信函，遭控「包庇」這幾位前員工。對此，渴望村第三期社區管委會主委許勝雄痛批，保全業務均公開招標評選，富鄰競標失利後，竟用傷害別人名譽來掩飾自己的失敗，還說要保留法律追訴權，讓社區住戶覺得好氣又好笑，「我在回覆富鄰的存證信函中，特別指出『貴公司並沒有法律追訴權可保留』；富鄰競標不成就報復住戶，涉嫌違法解雇基層員工，實在像是不願和平分手的恐怖情人！」

渴望村社區管委會對富鄰公司的指控啼笑皆非，以存證信函回覆指出「貴公司並沒有法律追訴權可保留」。（圖／讀者提供）

本刊記者致電富鄰公司，對方表示相關事件已進入司法程序，「若有疑問去問法院」，且不願表明自己的身分及頭銜。

桃園市政府都發局建管處則表示，渴望村第三期與富鄰的紛爭，牽涉不同的法令。由於以管委會名義發文，所以公文才派發至建管處；然而，建管處沒有介入雙方合約爭議的法源依據，因此才建議管委員自行循司法途徑解決爭議，目前已將陳情書轉發給勞動局及警察局。

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(中時電子報)