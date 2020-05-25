受到滯留鋒面與西南氣流雙重影響，高屏地區降下超大豪雨，各地傳出淹水災情，高雄治水問題與韓國瑜再度成為焦點，引發兩派在網上唇槍舌戰。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希特地PO上5張圖，狠打罷韓團體所稱的淹水災情。李更要罷韓團體捫心自問，「事實不容扭曲，公道自在人心」。

受豪雨影響，高雄多處地區傳出淹水，仁武區鳳仁、澄觀路口被多次目擊積水未退，慢車道甚至一度水淹至小腿肚。然而，雖然高雄有處淹水情形，但水也退得很快，據《TVBS》報導，其中韓國瑜治水重點的鳥松區神農路也再度出現積水。但根據監視器畫面以及附近居民所言可以發現，神農路並非一直積水，而是強降雨一波接一波，雨勢強時，雖有積水情形發生，但當雨勢趨緩時，積水很快就消退，讓網友大讚，韓治水真的有效！

不過，沒想到罷韓團體見獵心喜，竟造謠高雄淹水，欲藉此打擊跟抹黑韓國瑜，這讓李來希看不下去，在臉書附上挺韓粉專打臉罷韓團體的圖，痛批「請罷韓團體成員捫心自問，這樣剪接胡亂造假造謠，對高雄有什麼助益？圖片會說話，事實不容扭曲，公道自在人心，不是嗎」？

李來希分享打臉圖。（圖片摘自韓黑父母不崩潰臉書）

底下網友也紛紛表示，「他們沒有要對高雄好，他們是在求自己的利益」、「散播不實訊息證據確鑿，可依災害防救法第41條提告」！

(中時電子報)