氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，26、27日「滯留鋒」再度回到台灣，28日「滯留鋒」南移巴士海峽，29日又向北移；「滯留鋒」南北徘徊期間，大氣不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應持續注意如雷擊、強風、瞬間大雨等「劇烈天氣」的發生。
吳德榮表示，今天凌晨雷達回波合成圖顯示，「滯留鋒」在巴士海峽徘徊，台灣上空有零星回波消長；山區有局部降雨，西南部及恆春半島因離「滯留鋒」較近，亦有一些降雨。而最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天「滯留鋒」在巴士海峽徘徊，西半部多雲可見陽光、白天氣溫升，山區、北部、東半部及高屏有局部降雨的機率。
吳德榮提及，最新模式模擬顯示，30、31日「滯留鋒」繼續向北遠離，台灣在暖氣團內，天氣很悶熱、水氣也多；大氣不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨的機率。
(中時 )
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