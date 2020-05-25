為人海派的大甲鎮瀾宮董事長顏清標，日前因肝癌及肝硬化南下高雄長庚醫院進行換肝手術，術後恢復良好，預計1個月後出院；其3弟顏清山也同樣罹患肝癌，目前已住進高雄長庚進行檢查，顏清標人雖還在加護病房，仍不忘關心弟弟狀況。

顏清標罹患肝腫瘤由次子顏仁賢捐肝救父，本月13日在高雄長庚醫院接受換肝手術，目前仍在加護病房，家屬在高雄租屋照顧兩人，每天下午2點訪視時間，兒子前立委顏寬恒及女兒台中市副議長顏莉敏等家人，有空都會到醫院探視。

親友指出，顏清標術後恢復狀況良好，都會下床走動，目前院方尚在評估出加護病房時間，主要是擔心普通病房訪客太多易感染，若出了加護病房，可能要再住院半個月才能返家休養。

親友提到，顏清標的3弟顏清山同樣罹患肝癌，曾在中山附醫進行栓塞治療，但最近又長出一顆腫瘤，顏清標要3弟同樣南下長庚醫院檢查，顏清山幾天前已住院，將進一步接受質子治療。

友人表示，顏清標進行換肝手術成功，有交代大家不要去探病，1個月後再來，現在只能用視訊方式探望。

顏家共有7兄弟姐妹，顏清標是老大，下有4個弟弟及2個妹妹，顏家兄弟為人四海應酬多，除4弟年輕因車禍死亡，其餘4兄弟皆罹癌，包括顏清標及3弟顏清山皆罹肝癌、大弟沙鹿區三鹿里長顏清通患喉癌、2弟顏清金則是口腔癌。

(中時 )