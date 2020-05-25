萬華在地角頭「頭北厝幫」2名大哥(23日)凌晨在開車行經昆明街時，突然遭到2輛車前後包夾，緊逼停車後，2車陸續跳下多名持棍棒的不明份子，往2名角頭搭乘的車窗猛砸，接著還朝車內猛噴辣椒水，但是卻沒有進一步動作，事後還主動投案並辯稱是行車糾紛引起，雙方警告意味濃厚，由於發生的地點就在「頭北厝」地盤，2名大哥被當街洗臉，恐引起幫派糾紛，警方已密切監控。

8名不明男子在23日深夜，在昆明街上突然當街前後包夾，攔下一輛黑色轎車，當場就衝下車拿起自備的棍棒朝黑色轎車猛砸，車上所有車窗，後擋風玻璃全都被砸破，事後還有人對車內狂噴辣椒水，隨後逃逸。事後並種動向警方投案，表示因為行車糾紛與人發生衝突而砸車。

但警方調查後發現，遭砸的黑色轎車內，有2名萬華在地角頭「頭北厝幫」大哥，由於當地就是「頭北厝幫」的地盤，2名大哥級人物遭埋伏攔車還被砸車，警告意味濃厚，警方擔憂是幕後幫派糾紛，恐引起報復行動，因此已嚴密監控動態，以防有心人士滋事。

(中時電子報)