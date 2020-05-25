總統蔡英文昨在臉書發表「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」一文，並表示這幾天，中國的人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂的「香港版國安法」，嚴重威脅香港的前途。對此，前國民黨立委孫大千向蔡拋三問，並直言說穿了，根本就是一句「口惠而實不至」的空話。

對於大陸人大會議擬推「香港版國安法」，蔡昨指出，法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾，也瀕臨破產。對於香港的情勢發展，她說，政府始終高度關心、謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，「我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施」。

對此，孫大千在臉書指出，蔡英文應該要拿出誠意，不要總是只出一張嘴。蔡英文要怎麼樣和香港人民站在一起？「說穿了根本就是一句『口惠而實不至』的空話。」

孫向蔡拋三問，包括蔡為什麼不敢制定難民法，為收留香港民主人士建立合法合理的管道？蔡英文為什麼不敢像美國政府一樣嗆聲，必要時會為「港版國安法」的通過，對中國大陸做出強硬回擊？蔡英文為什麼不敢宣布，台灣政府將會源源不絕的提供香港民主人士後勤物資和抗爭經費？

孫大千直言，從反送中運動到反港版國安法抗爭，蔡究竟做了什麼事，是真正的和香港人民站在一起呢？「除了滿口的漂亮話，什麼都沒有」。

(中時電子報)