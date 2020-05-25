除了華為禁令外，中國將在香港推國安法，美中關係持續惡化，導致美股上周四呈現高檔震盪拉回，台股上周五也無力向上突破，大盤又陷入10700~11000區間整理型態；由於兩國政治角力越演越烈，使得市場資金只敢在非電族身上打轉，電子比重降至6成附近，周一防疫概念股再度成為市場焦點。

從大環境來看，美中科技戰已沒有回頭路，美國打算把「將晶片賣給華為的受益者也納入管制」，這是甚麼意思呢？就是只要跟華為有業務往來，就算沒有美國技術也不行。

全球疫情還沒完全降溫，貿易戰、政治威脅又再度升高，短期台股在萬一關前還有的磨，不過也不用太悲觀，讓恐慌情緒降溫後再動作、同步避開華為概念股就行，只是看美國打華為打得這麼狠，蘋果派還是暫時不碰為妙(怕中國反擊)。

嚴格說來，如香港的政治事件較不能掌握，但華為事件只要避開就可以了，其實IC設計中跟華為無直接關聯的業者有很多，比如類比IC、MOSFET、MCU、矽智財、指紋辨識等等，因此該族群仍是去美化的最佳代言人。(倫元投顧提供)

(時報資訊)