大雨過後，愛河水面相當乾淨。（圖／摘自韓家軍 市政宣揚臉書）

高雄大雨不斷，正是檢驗韓市府一年多來，積極推動清淤、清水溝等市政是否真的改善高雄淹水情況。對此，一名網友表示，以往愛河總在大雨過後總會飄滿垃圾，但這次雨後竟帶點美感，證明韓市府治水有成。

雨彈狂襲高雄，許多地方都傳出水患，高雄市長韓國瑜忙著在各地奔波視察，並在臉書回報各地的處理狀況，高雄市環保局清潔隊也無畏風雨出勤，甚至徒手挖水溝，以維持排水暢通。

網友在臉書社團「韓家軍 市政宣揚」指出，記得以往愛河總在大雨過後，河面上總是會漂浮著垃圾，但「神奇的事發生了」！經過鹽埕區竟沒積水，且愛河河面上乾淨中帶點雨後的美感，這就是韓市長及市府團隊共同努力下，治水有成的最佳證明。

該網友表示，一個好的城市，需要一個良善的團隊，開心現在的高雄，能在愛與包容的韓市長帶領下，繼續蓬勃發展。

其他人看了也驚呼「太美了」，肯定韓市府的努力，表示「堅定支持韓國瑜，您辛苦了，加油」、「韓市長加油！」「市長加油！希望高雄是個有情的城市」、「加油，高雄的市民朋友們，對抗四惡霸及泯盡黨，請守住正義和幸福！」

(中時電子報)