外媒24日引述消息報導，英國超跑製造商奧斯頓馬丁（Aston Martin）傳出有意進行高層改組，原來的執行長帕默爾（Andy Palmer）近日將遭到撤換，但該公司不願多評論換人原因。

奧斯頓馬丁執行長一職將由同業梅賽德斯-AMG（Mercedes-AMG）執行長默爾斯（Tobias Moers）接手，該公司預計於周二（26日）宣布此高層改組的消息。

據外媒報導，帕默爾尚未被告知此消息，但奧斯頓馬丁不願對外界透露更多訊息。

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