超跑製造商奧斯頓馬丁高層改組 執行長換人做 09:052020/05/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒24日引述消息報導，英國超跑製造商奧斯頓馬丁（Aston Martin）傳出有意進行高層改組，原來的執行長帕默爾（Andy Palmer）近日將遭到撤換，但該公司不願多評論換人原因。 奧斯頓馬丁執行長一職將由同業梅賽德斯-AMG（Mercedes-AMG）執行長默爾斯（Tobias Moers）接手，該公司預計於周二（26日）宣布此高層改組的消息。 據外媒報導，帕默爾尚未被告知此消息，但奧斯頓馬丁不願對外界透露更多訊息。 (工商 ) #奧斯 #馬丁 #執行長 #高層 #改組 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟絕地反攻？可口可樂執行長示警：衝擊才剛開始 14:242020/05/21 財經 新冠疫苗試驗報喜 Moderna大股東飽賺 04:102020/05/22 全球財經 《國際產業》業績「疫」外弱 惠普企業高層砍薪25％ 11:082020/05/22 財經 M17集團賣掉旗下交友服務Paktor 搶攻東南亞市場 13:162020/05/22 財經 台東》東服中心執行長 洪宗楷接任 21:152020/05/22 生活 23歲選美冠軍離奇暴斃 臉書最後發文惹鼻酸 17:442020/05/23 娛樂 12星座運勢解析 5／25～5／31金牛冷漠處女疲憊 00:202020/05/24 運勢 英特爾執行長史旺 承襲偏執傳統 時時調整營運策略 04:102020/05/24 全球財經 蔡總統考驗剛開始 04:102020/05/25 論壇廣場 三黨與無黨派簽施政方針十二條 04:102020/05/25 兩岸藝文 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 台積電7奈米威力不減！美大客戶續力挺 股價狂飆50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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