台股上周五（22日）全體上市公司總市值為32兆8,941.33億元，較前周五（15日）總市值減少62.16億元，周減幅為0.02％。群益證券看本周台股指數區間為10,700-11,000點，本周看好四大題材類股，包含：大陸去美化受惠股、大陸兩會概念股、泛防疫概念股、MSCI季度調整新增成分股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed沒有用盡彈藥，將會使用全部工具支持經濟，暗示聯準會準備推出更多刺激計畫。

2.遠距商機大爆發，經濟部發布4月外銷訂單為385.3億美元，年增2.3％，大幅優於預期；科技產品接單強勁，資通訊、電子產品接單金額雙雙創歷年同月新高。

3.國泰金控公布5月國民經濟信心調查顯示，民眾對股市樂觀指數從上個月的負35上揚至負1.1，不僅連續2個月好轉、且回升幅度大。

4.中國大陸兩會上周四、五（21、22日）登場，外資瑞銀出具報告指出，為穩定第2季經濟成長動能，預估官方將加重財政政策力道。

(工商 )