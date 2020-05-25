高雄市長韓國瑜罷免案投票將在6月6日舉行，有網友在PTT上指出，日前時代力量黨主席徐永明表示，如果罷韓投票通過，未來的高雄市長補選，時代力量不推人，要挺陳其邁，他直呼「小綠還是歸隊了」。

對於時代力量的態度，網友ice80712在PTT上發文表示，之前時代力量不是說縣市首長選舉要自己推出人選？講得一副自己是中間的第三勢力，結果真正要選舉了，小綠還是歸隊了，就像某立委去年拿著砂石案打韓挺英，結果到後來砂石案進度卻沒下文了。

有網友回應，「挺邁就是小綠了啦，你看民眾黨有表態挺誰嗎」、「不是小綠看行為證明，不是批評民進黨就不算小綠」、「一直都是小綠，沒人想投的原因」；但也有人不認同，「邏輯很差，說要推人但沒說每個縣市都推人」、「對時力而言在高雄現在多選幾席議員才是正途，推市長人選對時力不會比較好」、「推了也不會上，還不如推議員，務實」。

網友在PTT發文討論。(取自PTT)

(中時電子報)