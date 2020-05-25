台鐵一度研擬台北車站大廳永遠禁止席地而坐，引發部分民眾不滿，在23日中午坐爆台北車站，有逾400人到場響應，群聚大廳玩樂、野餐。沒想到過了一天，台鐵在昨晚9時在北車大廳周圍拉起封鎖線，禁止行人通過，讓大家議論紛紛。台鐵表示，是因為本周六日大廳人潮太多，因此圍住大廳全面消毒。
台北車站大廳因為擬禁坐一事，接連兩日非常熱鬧，先是周六(23日)超過400名網友坐爆北車，在大廳玩遊戲、躺著、坐著聊天打牌，反對該政策。周日(24日)又有國際勞工協會（TIWA）等團體到北車抗議，走入大廳席地而坐，呼籲台鐵不應訂定規範限制移工、人民使用大廳。
結果台鐵突然在昨晚(24日)拉起封鎖線包圍大廳，又引起網友們討論，「晚間九點，更加愚蠢的事情發生了」。對此，台鐵趕緊在臉書發文解釋，「由於周末大廳來往人潮眾多，因此晚間先以隔離線暫時圍住大廳，進行全面清潔消毒動作，以維持良好的衛生環境，加強落實防疫工作。」
文章來源：交通部臺灣鐵路管理局 TRA臉書
文章來源：FB
(中時電子報)
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