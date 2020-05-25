西甲的兩大勁旅：皇家馬德里、巴塞隆納都有龐大支持者，不過在西班牙國內的傾向卻很明顯。參與過300場比賽的退休裁判Eduardo Iturralde Gonzalez前日對美媒ESPN說，其實在兩隊交鋒的時候，高達90%裁判心裡是偏向皇馬的。

「裁判都是足球迷出身，當然也會有支持的球隊。」巴塞隆納位於加泰隆尼亞，那是西國自治區，2017年試圖獨立失敗而引燃政治風暴，大部分的西班牙球迷當然還是支持自家的皇馬(馬德里是西國首都)。這兩隊不單是運動場上較勁，背後還有政治民族的矛盾。

「不管巴薩球迷怎麼想，在梅西(Lionel Messi)加入之前，全國球迷(除了加泰)大約有70%支持皇馬。」

梅西的魅力吸引了大量海外球迷，西國的年輕世代也有些轉而支持巴薩，但西國境內還是支持皇馬的居多。即使如此，皇馬與巴薩都常常抱怨吹判不公，畢竟裁判也不會因此對他們放水。

(中時電子報)