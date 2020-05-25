白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）周日表示，如果北京當局實施國安法以強化對香港自治權的掌控，美國政府可能對中國祭出制裁。

歐布萊恩表示，這個立法草案代表中國將接管香港。這麼一來，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）可能無法確定該城市仍保有「高度」自治，這將導致美國依據「2019年香港人權與民主法案」對中國祭出制裁。

根據該法案，美國政府有權對侵犯香港人權與民主的中共和香港官員祭出制裁，包括拒發簽證與資產凍結等措施，該法案要求美國國務院與其他美國政府機構每年進行一次審查，以確定香港的自治地位是否出現變化，以及是否據此改變美國與香港之間的特別貿易關係。

蓬佩奧已經將該提案稱為香港自治的「喪鐘」。歐布萊恩警告，香港可能失去其主要全球金融樞紐的地位。他在接受媒體訪問時表示，如果中國接管了香港，就很難確定香港將如何保持其亞洲金融中心的地位。金融服務最初來到香港，是基於能保護自由企業和資本主義制度的法治。他表示：「如果這些都消失不見，我不確定金融業要如何留在那裡，他們將不會留在香港，淪入中國共產黨的控制」。

(時報資訊)