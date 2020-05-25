日職12球團代表今（25）日開會，可望敲定新球季於6月19日開幕；但先決條件是日本政府宣布解除東京都、北海道及其他3個縣的緊急狀態，讓生活恢復正常。

球季開打後中央、太平洋聯盟各隊例行賽將縮短為120場（原143場），兩聯盟交流賽、明星賽都將取消。中央聯盟亦已決定取消兩輪制CS季後賽（Climax Series，高潮系列賽），由聯盟優勝隊伍直接打「日本一」總冠軍賽。

太平洋聯盟是CS季後賽制的提倡者，目前傾向縮短兩輪制CS的比賽場數。且為了加快球隊在賽後的移動速度，如何縮短比賽時間也會討論。而今年的「日本一」將在11月21日開打，球季結束要比往年延後將近1個月。

中央聯盟開幕日3場比賽將改在首都圈進行，分別是阪神虎vs.讀賣巨人（東京巨蛋）、廣島鯉魚vs.横濱DeNA（横濱球場）、中日龍vs.養 樂多燕子（明治神宮球場）。

太平洋聯盟開幕日起3連戰分別是火腿鬥士vs.西武獅（西武巨蛋）、羅德海洋vs.軟銀鷹（福岡巨蛋）、樂天金鷲vs.歐力士猛牛（大阪巨蛋）。由於球隊分布地區很廣，彼此距離遙遠，本季將實施6連戰制，減少移動，降低感染新冠肺炎的風險。

日職今年原定3月20日開打，因新冠肺炎疫情擴大延宕至今，如果6月19日能夠順利開幕，已足足延遲3個月。開賽後先閉門開打，日職樂觀估計，希望夏天就能開始讓觀眾進場。

(中時 )