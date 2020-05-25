一名楊姓男子2018年12間搭乘台中往台北國光客運，車內見鄰座一對情侶酒醉昏睡，車子開到新竹終於忍不住，把女子拉靠近自己身體摟腰，再將對方的內衣釦子解開摸胸，女子遭猥褻過程中，一旁的男友卻睡死，完全不知，直到另2名女乘客發現告訴司機，楊男才收手，最後高雄高分院依乘機猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

據「東森新聞雲」報導，楊男被告後一度否認對女子做出猥褻行為，還辯稱，因為車內座位不寬，難免會有身體接觸，對方當天喝醉行為失控，身體晃來晃去撞到他，自己沒有摟腰，也沒有脫對方內衣。

但舉發2名女乘客證稱，她們坐在受害女子前方座位，車子開到新竹時，其中一人覺得後方乘客一直把腳放在椅背上，讓她無法睡覺，不時往後看，結果看到楊男把女子拉過去靠在自己身上，還把手放在胸部與腰側位置，可是女子當時睡著沒反應，她的男友也叫不醒，才去告訴司機。

受害女子偵詢時表示，當時和男友上車後就睡著了，半夢半醒間感覺好像有人在摸她胸部，醒來就發現衣衫不整，外套大衣整個左右被拉開，上半身的黑色毛衣也被往上拉，短裙掀開，絲襪也下滑，接著我覺得背部很癢，才發現內衣也被解開，後來前方女乘客告知，才知被鄰座男子猥褻。

楊男一審時被依乘機猥褻罪判處8月有期徒刑，他不滿提上訴，高雄高分院二審認為，他已侵害女子的性自主權，況且兩名女證人沒有必要作偽證罪誣陷，最後仍依乘機猥褻罪判處楊男6月徒刑，得易科罰金18萬元。仍可上訴。

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(中時電子報)