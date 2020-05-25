以金鑽鳳梨作醬並加了刺蔥提味，拌入胭脂蝦韃靼內作餡，作為墨西哥TACO餅的內餡，用台南西瓜綿與石斑魚骨熬煮醬汁為清蒸澎湖石斑魚提味，將虱目魚皮風乾後酥炸成脆餅再用鹹蛋黃醬與辛香料增益風味，以液態氮將芹菜根汁急凍成粉末狀，用來為日本流水素麵提味…。
以1850元可以品嘗11道菜式套餐的「超值價位」，以及「味貫東南亞」好吃菜色，受到食客與吃貨推崇喜歡的台北〈T＋T〉時尚餐酒館，本周起推出夏季新菜單，作功細膩的菜色不只內蘊台灣、日本、新加坡、馬來西亞傳統菜餚的風味，且根據季節以當令食材入饌，呼應了「食當令」與孔子口中「不時，不食」的飲食觀，整套餐的菜式起承轉合、節奏有序，且清爽開胃、「非常夏天」。
配合時序轉變更新菜單，是「餐廳與主廚應盡的義務」，只是，今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外食，許多餐廳因為疫情營運節奏大亂，忙著苦思因應對策與促銷方案，也將更新菜單的時程往後遞延。不過，〈T＋T〉沒有因疫情亂了套，農曆年後的2月推出春季菜單，如今5月推出夏季菜單，感覺似乎沒有很久，實則已又過了一季。
「上季菜單有些客人吃了5.6次了」，〈T＋T〉主人兼主廚蔡元善解釋，他完全沒有誇耀之意，但這番表白其實透露了這段時間，〈T＋T〉的生意沒有受到疫情太多的影響。
定位介於Bistronomy與Fine Dining餐廳之間的〈T＋T〉，在台北都會是一個「特殊的存在」。謙恭有禮的蔡元善曾在多家名店追隨名廚歷練，熟悉當代精緻法菜廚功廚技，也懂得「風味組合」原理在形色西方的菜餚中巧妙「置入」台灣在地與亞洲風味。不過，不似有些「海歸派」大廚能言善道，總能「因應媒體需求」講出大番「大道」，蔡元善覺得自己不擅言詞，所以他總是默默的做、「讓食物自己說話」。而〈T＋T〉如今在市場能有一席之地，「價位合理」與「味道好」是成功要件。
日頭逐漸赤炎，盛夏餐食除了要清爽、要能開胃促進食慾，古人更早提出「夏天宜吃瓜果」的飲食智慧。蔡元善沒有提出這些論述，但〈T＋T〉夏季菜單都具備了這些元素。
套餐的開胃菜〈胭脂蝦 ．鳳梨． 刺蔥〉就開啟食客食慾，胭脂蝦以生、熟與冷、熱形式共陳，生蝦韃靼拌入土鳳梨醬並用氣味鮮明的刺蔥提味，再以烤製的墨西哥TACO餅盛裝，鳳梨的香酸甜非常生津。熟食則是以春捲皮包捲蝦丁與蝦漿油炸，是名實相符的「蝦捲」。
〈干貝． 烏魚子． 芹菜根〉創作靈感來自日本「流水素麵」，素麵用雞煮熟後置宛中，用以液態氮將芹菜根泥急速冷凍成粉末狀灑在素麵四周，再刨烏魚子粉於麵上增鹹提鮮，碗內並有拌著紫蘇花跟紫蘇葉的炙燒過干貝丁，堪稱是一「內調奢華冷麵」。
〈鹹蛋魚皮〉是新加坡發跡的零嘴與伴手禮，蔡元善將之升了級。〈虱目魚． 鹹蛋黃． 香草〉是將虱目魚皮風乾後炸酥，鹹蛋黃醬是自己炒製、工序繁複並加了香菜苗、蒜片、 蝦夷蔥 、茗荷與山蘿蔔葉一起為魚皮提味，風味與口感自然更豐富與「華麗」。
〈石斑． 花甲． 西瓜綿〉是接地氣的「台魂法菜」，「西瓜綿仔」是「來不及長大的西瓜」，為了讓「本是同根生」的兄弟姐妹有足夠的養份快快長大成熟，瓜農「疏果」後把它們先採摘下來。不過，這些早么的西瓜沒有「白白犧牲」，老早具有「食材零浪費」的先民將它們削了皮、切了塊後醃漬起來當成漬菜或醬菜，日後當食材入饌。
經過發酵熟成的西瓜綿帶有一股酸味，可以直接炒菜，南部人則喜歡用來煮虱目魚湯，蔡元善由此得到靈感，將西瓜綿與魚骨熬製成醬汁，增益以花甲增鹹提鮮的澎湖石斑魚的鮮味，整道菜「鮮上加鮮」、味道不俗且形色搶眼。
上一季〈T＋T〉套餐中的雞餚，蔡元善是以烏骨雞與黑蒜和黑菜脯演繹並傳遞台灣味，這一季他則用味道較咖哩更濃郁的南洋知名香料「仁當」，為台灣桃園竹地雞賦味。
仁當曾在CNN觀眾與讀者票選的「世界50大美味」排行榜上名列榜首，〈仁當雞〉更曾在英國版「廚神當道」（MasterChef UK）節目中因評審的一段評語，讓自己成為馬來西亞的「全民公敵」，甚至連馬國首相也加入論戰直斥評審「勿將仁當雞當成了肯德基」。如今在〈T＋T〉，蔡元善以仁當入饌以「解構」方式烹調料理竹地雞，食饕與吃貨可以重新認識「仁當」。
〈T＋T〉夏季新菜單中唯一沒有下架的是〈松露．鴨肝．車輪餅〉，蔡元善說，自從以鴨肝與松露入餡後，很多食客是「為它而來」，所以他說什麼也不敢換掉它呀！
(工商 )
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