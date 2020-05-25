潮州市應籍管理局聲明。（圖／潮州市應籍管理局）

大陸廣東省潮州市19日下午驚傳有上千條黑魚爭相「跳上岸」的奇景。因異象的發生，往往是自然災害的前兆，許多人不禁擔心當地是否將會發生大地震。相關單位也緊急派出應急管理局、地震局等人員前往調查，幸好結果顯示當地僅是因為疑似天氣炎熱，池水水質太差導致魚群「出逃」，目前已排除震前異常徵兆疑慮。

根據《城市零距離》報導，潮州市應籍管理局21日發布聲明澄清，19日下午在大陸手機軟體微信朋友圈中流傳的「黑魚大量跳上岸」影片，相關單位獲報後立即派出潮安區地震局前往事發地點進行調查，同時也調閱該地近期以來的監測數據查看是否有異。

據了解，「跳上岸」的黑魚品種為「巴毛魚」（學名攀鱸，又叫過山鯽）。因當地民眾擔心這次發生的「魚群異象」為大地震前兆，因此管理局和地震台特別會同潮安區地震局，以及東鳳鎮政府人員前往調查。相關單位人員抵達現場後，魚群並未再躁動亂跳，政府人員先巡視周圍環境，發現該池塘因不是活水，水質較差，詢問村民後得知，事發時剛下過一場雷陣雨，研判魚群是天氣、池塘環境突然發生變動使魚群不適應才瘋狂往岸上跳。

為保險起見，相關單位另外又和地震台確認，近日該區域並未發生過地震紀錄。事後，市應急管理局調查報告顯示，經實地勘查核實，認為魚群跳上岸主因天氣炎熱、池水水質差所導致，已排除是地震前兆。

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(中時電子報)