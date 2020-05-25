美國股市周一適逢「陣亡將士紀念日」休市一天，展望本周表現，外媒直指將受到新冠肺炎疫苗發展、美國各州重啟經濟步調以及有關消費的經濟數據等三大因素干擾。

CNBC報導，美國本周將公布聯準會褐皮書、5月消費者信心指數、4月耐久財訂單、4月個人收入及支出等數據。投資管理公司QMA投資策略長Ed Keon表示，這些數據表現差已在預料之內，並不會引來投資人關注。

他認為，投資人可能更會聚焦疫苗的發展、各州重啟經濟以及消費者的表現，也就是周二和周五將發布的5月消費者信心及情緒的指標，如果零售業無法吸引人流，意味著經濟狀況不會太樂觀。

Ed Keon說，目前大家仍感到恐懼，連帶影響經濟表現，不過他樂觀預期，美國會回到正常的樣子，只是需要一點時間讓大家重拾信心，「美國經濟下半年將復甦，但不會是V型復甦」。

(中時電子報)