針對新冠疫情造成的企業和個人經濟損失，日本政府正在考慮推出新的100兆日圓(約合9290億美元)經濟刺激方案。

該預算案將是日本本財年的第二個追加預算案，日本政府才剛在四月推出今年首個追加預算案，達創紀錄的1.1兆美元。新的預算案預計將在本周三的內閣會議上通過相關財政預算，其中還將包括補貼，協助企業在關閉商業活動時支付房租和工資。

日本政府最新措施，為面對日本戰後以來最糟的經濟衰退之時所做的振興經濟努力。第二個追加預算案將包括60兆日圓的擴大貸款方案，讓國家和私人金融機構能提供貸款給受害的企業。27兆日圓最為其他的金融援助計畫，15兆日圓為新計畫，對衰退企業挹注資金。

日本經濟在上季度陷入衰退，疫情造成經濟巨痛，迫使政府增加債務，以支付大量的支出，而目前日本債務規模已達日本經濟的兩倍。

日本截至上周已結束了大多數地區的緊急狀態，並計畫在周一舉行小組討論，決定是否解除大東京地區的緊急措施。

(時報資訊)