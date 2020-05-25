「我想打造一個虛擬醫院，不論是疾病診療、或就醫之後需要第二專業意見諮詢，透過網路虛擬醫院，我們可以跨越時空限制提供醫療諮詢服務」聯新國際醫院張煥禎總院長在2015年《沒有圍牆的醫院》一書寫下我的理想．我的夢，在互聯網年代終於實現。

源於張煥禎總院長對推展遠距醫療與未來醫院的信念與決心，2019年聯新率先建置海岸兩岸第一套遠距醫療系統，患者在上海禾新醫院就醫，全程高清視訊傳輸診療及病歷、影像及檢驗報告雙畫面，同步連線台灣專家提供「第二意見諮詢」（Second Opinion Consultation），不僅嘉惠大陸病人、台商、國際商務人士就醫便利性，聯新還能連結台灣醫療資源，為病人客製化轉送台灣治療相關行程，真正體現「無圍牆的醫院」的理念。

近期一位患者曾於2015年在台灣進行腎移植手術，術後定期每月在台大醫院復查。受疫情影響，今年2月起無法回台且長期服用多種抗排斥藥物，有腎臟相關病史，5月突發腰部酸痛、高燒、血尿等不適情況，前往上海禾新醫院就醫，經醫師診斷為急性腎盂腎炎，收治住院治療。

考量病人曾進行腎臟移植，病情較為複雜，即刻啟動與聯新國際醫院遠程會診，由擅長腎臟病相關的專家張煥禎總院長坐鎮台灣，和在上海禾新醫院的患者主治醫師進行遠端會診確認病情，並且經過台灣醫護人員的協調，成功與台灣的主治醫師取得聯絡，最後結合該醫師對病情的建議，提出了有效的綜合治療方案。通過多方專家及醫護人員溝通會診，以及患者的配合，病情恢復良好，不久後已康復出院。

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