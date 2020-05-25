已有兩個小孩的媽媽，把握「救人一命」的因緣。（慈濟提供／盧金足台中傳真）

慈濟骨髓幹細胞中心重啟骨髓幹細胞驗血活動後，24日的台中靜思堂處處可見「髓」緣有愛最美的風景！

新冠肺炎疫情漸緩，慈濟骨髓幹細胞中心重啟骨髓幹細胞驗血活動，中部地區首場骨髓幹細胞驗血活動在台中靜思堂舉行。

第一位到台中靜思堂報到的建檔者黃先生，得知慈濟開放進行骨髓幹細胞驗血活動，中區首場在靜思堂舉行，一大早就趕到靜思堂建檔，黃先生有一位友人罹血癌在等待骨髓移殖，他希望付出一點心力。

知道有救人的機會，一早也趕來臺中靜思堂來建檔的蔡小姐說，看到患者家屬的心急，所以一定要來；剛滿18歲、大考剛結束的賴同學，也在「救人一命」驗血活動的行列。

此外，有兩個孩子的媽媽馬小姐，因為不捨生病的病患受苦，盼成為別人生命的有緣人。

「髓」緣有愛最美的風景，還有一家三姊妹相約到台中靜思堂建檔，蔡家3姊妹是健康活力的年輕美少女，因為有愛所以心動，一起相約到臺中靜思堂快樂的向大家「我健康、我救人、大家都可以」。

慈濟志工指出，靜思堂骨髓捐贈驗血活動設有QR code建檔，讓在附近知道此活動的愛心民眾可立即建檔，參與「驗血建檔ing」，期待各方能大愛共伴、一起造福行善，護身護生讓愛生生不息。

(中時 )