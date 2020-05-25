前WWE摔角手Shad Gaspard驟然逝去，巨石強森(Dwayne Johnson)也表示悲痛。Shad本月中帶著兒子去加州的海邊戲水，失蹤3日之後，他的遺體被沖上威尼斯海灘才讓人尋獲，他今年39歲。

美媒報導，Shad當時帶著10歲兒子到Marina Del Rey游泳，那裡才剛從新冠疫情解封，允許遊客下水。突如其來的大浪讓Shad父子措手不及，Shad請救生員先送走他兒子，但他自己被大海吞沒而失蹤。妻子痛哭：「感謝所有人的幫助，Shad永遠是我們家人的超級英雄。」

Shad的體型很顯眼，身高198公分、體重108公斤，他2006年初次於WWE登台，與另一位選手JTG組成Cryme Tyme(犯罪時間)雙打隊伍。他在2010年離開擂台，轉戰電視界。

巨石強森在推特與IG寫道：「Shad是個很棒的人，這消息令人悲傷。他展現了父愛，他的勇士精神將會經由他的兒子傳承下去。」強森2002年開始淡出擂台，他仍認識Shad，也在IG貼出昔日與Shad的合照。

(中時電子報)