普生(4117)RT-PCR核酸試劑取得印度進口許可證，今日在興櫃市場股價開高後，衝破百元大關，漲幅逾9成。

普生旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑，繼4月取得歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)認證後，與印度客戶Innvolution Healthcare合作取得印度中央藥物標準控制局(CDSCO)頒發進口許可證。目前旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑亦仍持續在台灣、美國、澳洲、加拿大等地申請認證。

普生表示，為防堵新冠肺炎疫情群聚傳染風險提高，印度醫療研究委員會(ICMR-Indian Council of Medical Research)近期修訂新冠肺炎檢測策略，除要求醫院對有嚴重急性呼吸道疾病患者、伴有發燒、咳嗽或呼吸急促的病人，都進行新冠肺炎檢測外，更進一步要求與確診病例有直接接觸但無症狀的高風險接觸者，直接和高風險的接觸者包括和確診案例生活在一起的人，以及對確診病例進行檢查之醫護人員等，在與新冠肺炎病人接觸後的第5-14天之間，必須對高風險接觸者進行一次測試，對於印度地區新冠肺炎核酸檢測試劑需求持續擴大。

(時報資訊)