台大醫院金山分院凌晨發生急診民眾不服醫院要求戴口罩與量體溫規定，憤而持刀恐嚇警衛的離譜事件。1名盧姓男子凌晨因身體不適前往台大醫院金山分院急診室，進入急診室前警衛提醒盧男必須配戴口罩及先量體溫，但盧男不服勸導與警衛發生口角，雙方一度僵持度下，盧男盛怒下立刻返回機車拿出水果刀恐嚇警衛，院方立刻報警，循線將盧男帶回警局偵辦。

今天凌晨1點多，26歲的盧男因為長期失眠，騎機車前往台大金山分院急診，警衛見他欲進入急診室，卻未戴口罩，於是提醒對方戴上口罩後要量體溫。未料這一席話立刻引起盧男暴怒，堅持不願意配合院方防疫措施。

隨後雙方在急診室前發生口角，盧男一度抓狂，立刻返回機車停放處，麻出一把水果刀恐嚇警衛，院方人員見狀立刻報警，並警告盧男不要衝動，盧男一見對方報警也隨即離開。

金山分局員警到場後，透過車牌掌握盧男住處，立刻派員通知盧男到案，最後依違反醫療法、恐嚇罪嫌函送法辦。

(中時電子報)