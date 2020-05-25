罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，進入罷韓最後關頭，韓國瑜18日針對請假選總統向市民正式致歉，「非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了」，而這番道歉究竟會對罷韓投票造成多大影響，成外界關注焦點。前國民黨立委陳學聖則希望高雄鄉親給韓國瑜一次機會，畢竟高雄給過民進黨20年機會，也可給韓再兩年半的時間試試！

針對去年韓請假3個月參選總統，韓國瑜日前別向市民朋友致上最高歉意，「非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了！」韓強調，請假期間每天都和團隊聯繫，確保市政建設不間斷，選後銷假上班1天當2天用，與團隊念茲在茲要高雄變得更好。

陳學聖則在臉書發文指出，一場小聚，把一群和高雄有深厚情誼的老友都湊在一起。廖達琪長居高雄，是中山大學資深教授、熊光華作過總統府副秘書長，也曾出任國民黨高雄市黨部主委。革實院院長羅智強選過高雄市議員，而陳學聖也和立委陳以信在高雄共同奮鬥過兩年。

陳學聖表示，他們都希望高雄更好，也希望高雄鄉親給韓國瑜一次機會，證明看看，如果做不好，2022就換人。畢竟高雄給過民進黨20年機會，不妨再給韓國瑜兩年半的時間試試看！

(中時電子報)