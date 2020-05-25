國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）24日接受美國國家廣播公司的專訪。

華府接續痛批北京要為新冠肺炎大爆發負責，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）昨（24）日砲轟大陸隱匿新冠肺炎疫情的做法，宛如當年蘇聯隱瞞車諾比（Chernobyl）核災，害美國經濟損失數兆美元。

路透社報導，美國國家安全顧問歐布萊恩昨日接受美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）時，再度痛批大陸對新冠肺炎疫情知情不報，不僅蒙騙世界衛生組織，還拒絕國際專家赴陸調查。

他說：「他們釋放一隻病毒到世界上，導致美國經濟財富損失數兆美元，迫使美國必須支出，以讓經濟持續運作。」

「他們隱匿病毒的做法，將會像車諾比事件一樣記入史冊，從現在起的10至15年內，我們就會看到HBO拍成電影。」

歐布萊恩24日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時也指出，大陸隱瞞疫情真實資訊的情形真的是個問題，在全美及全世界導致成千上萬人喪命。

因為新冠肺炎，美國與大陸的關係再次陷入緊張，華府近期加重砲轟北京的力道，幾乎每天都會有一位重量級人士接棒抨擊，上周美國總統川普先是痛批大陸的「無能」造成「全球大屠殺」，國務卿蓬佩奧則對北京捐助世衛的作法酸言酸語，認為20億美元與疫情造成的損失相比根本「微不足道」，周末美副總統彭斯怒斥大陸「讓世界失望」。

烏克蘭車諾比核電廠於1986年發生反應爐破裂事故，輻射外洩，幾周內導致數十人喪命、成千上萬人撤離，這起事件成為歷史上最嚴重的核災事件，蘇聯當年延遲對外透露災情。

(中時電子報)