新冠肺炎疫情持續5個多月，護理人員壓力激增，疫情還沒結束就有人離職，也凸顯出第一線人員長期面對的問題。工會表示，護理人員長期面對跨科支援的問題，疫情期間防護裝備不足，政府的補助也不到位，趁著疫情趨緩，政府應該改善原先的問題，才能為下一波冬季的疫情做好準備。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，護理人員長期面臨跨科支援的問題，因人力不足，加上沒有三班護病比，醫院常將淡季科別的護理師調往忙碌的科別支援，令不熟悉其他科別的護理師從事其他科別的工作。

台灣護理產業工會會員、護理師張子珩表示，疫情期間，許多病房都會被空出，作為專責病房使用，例如外科、腫瘤科病房被設為專責病房後，該科別的護理人員也需要從事感染管控的工作，負擔增多、心理壓力升高，對病人的照護不一定好。

防護裝備方面，陳玉鳳表示，根據政府規定，必須要有30天的存量，但台灣2月就傳出口罩、防護衣不夠，若醫院按照30天的存量，不可能這麼快就消耗掉。隨著疫情發展，防護裝備品質也降低，口罩越來越薄、繩子容易斷，防護衣背後鏤空，但護理人員也無從得知標準規格如何。

疫情期間護理人員擔心傳染給家人，常常不敢回家。陳玉鳳表示，交通部補助住宿的口罩喊得好聽，但許多人都搞不清楚，到底這些補助是補助旅遊，還是為了讓醫護有個安身之處？有些醫院即便提供住宿，但卻仍向護理師收費，試問，疫情才會有特別的需要，為何卻要第一線人員特別犧牲、做功德，自己額外付錢？另外，衛福部先前提出醫護禁出國時，許多人都不知取消出國的補償只限醫院，導致診所人員、機構人員取消機票後自己承受損失。

陳玉鳳表示，政府做出關乎第一線人員的決定時，應徵詢工會意見，護理人員最需要的是合理的薪資、福利待遇。疫情趨緩之際，政府必須改善前述問題，還護理人員良好的工作環境，才能安心地打下一場仗。

(中時 )