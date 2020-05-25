高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日舉行，面對罷韓團體來勢洶洶，韓營也轉守為攻，正面對決。對此，桃園市議員王浩宇直言，「封關前最後民調，罷韓勉強飛過底線，也可能不會過。」

王浩宇在臉書表示，罷免本來就很不容易，投票率永遠是關鍵，嬉笑怒罵的方式或許可以獲得網路流量跟聲量，或許可以增加年輕人的投票意願，但同時也會傷害中老年人對罷韓的觀感。

（圖／摘自王浩宇臉書）

過去台北市議員邱威傑（呱吉）跑到高雄大港開唱罵髒話、說韓國瑜是龜頭，王浩宇指出，事件爆發後，韓國瑜在中老年支持度稍微回穩，畢竟年輕選民只是少數，嗆聲片段就是那麼不堪，中老年人的接受度就沒那麼高，「沒水準的標籤貼上 罷韓選票就沒了」，但無論如何，「Go vote!（去投票）就差那麼一點。」

根據高雄市選委會初步統計，投票人數約230萬人，依25％罷免門檻，需達到57萬5091票以上，罷免案才會通過。

(中時電子報)